I ladri tornano a colpire per la terza volta: seminano devastazione e rubano sei bici

Dopo un mese esatto ancora un furto al Deka Sport di Sant'Agata sul Santerno. Questa volta i soliti ignoti hanno rubato 6 bici rubate, con i banditi costretti alla fuga grazie all'intervento in simultanea dei proprietari con le forze dell'ordine. "A causa delle festività natalizie, non avevamo ancora completato le nuove opere di blindatura degli infissi interni della galleria, ed i ladri sono tornati - spiega il titolare -. I danni agli infissi sono sempre notevoli, con due porte scorrevoli letteralmente divelte". Si tratta del terzo furto in tre mesi. L'ultimo il 5 dicembre scorso, quando furono rubate bici per 50mila euro.