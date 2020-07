I lavoratori della cooperativa in appalto a Marcegaglia in sciopero

Giovedì i lavoratori della cooperativa Sovia, movimentazione merci, in appalto dentro lo stabilimento di Marcegaglia a Ravenna, hanno scioperato in massa con il sindacato Sgb. Solidali con i lavoratori in sciopero quelli delle altre aziende in appalto nello stesso stabilimento, in gran parte già organizzati con Sgb. "La mobilitazione proseguirà in tutte le forme possibili fino all'ottenimento pieno dei diritti contrattuali e la fine del sistema clientelare vigente gestito da sindacati di comodo", spiegano gli scioperanti.

