I lettori tornano alla Biblioteca Goia: già mille prestiti dalla riapertura

Da lunedì 4 maggio la biblioteca Maria Goia di Cervia ha finalmente riaperto al pubblico. Il servizio di prestito e restituzione dei libri è garantito con orario estivo. I testi disponibili sono online sul catalogo Scoprirete, ed è possibile prenotarli in anticipo per evitare attese.

I libri della biblioteca vengono periodicamente sottoposti a sanificazione, nel rispetto dei protocolli stabiliti, e l’accesso alla struttura è stato modificato, per consentire un afflusso contingentato del pubblico, che può entrare con guanti e mascherina. Un parziale ritorno alla normalità, molto apprezzato dai lettori.

Se durante la chiusura sono aumentate in maniera esponenziale le consultazioni e i prestiti del servizio digitale MLOL (+ 246% per Biblioteche Romagna), i cervesi hanno dimostrato entusiasmo per la riapertura del servizio, che in due settimane ha registrato circa mille prestiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attività della biblioteca è proseguita anche durante il lockdown, promuovendo ebook e servizi digitali. In questi due mesi di chiusura la pagina Facebook della biblioteca ha pubblicato più di 300 post e nelle ultime quattro settimane è stata visitata da quasi 500 persone, con oltre 3.200 persone raggiunte nella copertura dei post. Per mantenere vivo il contatto con i più piccoli sono stati pubblicati sulla pagina Instagram 52 videoletture, che sono state viste oltre 2.600 volte.