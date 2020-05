I libri si restituiscono nel box fuori dalla biblioteca

Da mercoledì 13 maggio alla Biblioteca Classense, accanto all’ingresso di via Baccarini 3, è stato installato un box di restituzione che rende possibile riconsegnare ogni giorno, 24 ore su 24, libri, cd e dvd presi in prestito. La Classense, sede centrale del Sistema Urbano delle biblioteche cittadine, è solo la prima a mettere a disposizione il servizio. Le altre 7 biblioteche del territorio prossimamente riceveranno anch’esse il box che renderà possibile la restituzione dei prestiti in completa autonomia e in qualunque momento ritenuto più comodo per l’utenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ciò va incontro alle esigenze di riduzione di contatto personale e di distanziamento, aumentando ulteriormente la sicurezza dei servizi che la biblioteca ha ricominciato a erogare. Tutti i volumi rientrati dal prestito verranno sanificati e posti in quarantena, secondo un protocollo elaborato insieme alle autorità regionali e nazionali; in seguito potranno essere fruiti in sicurezza. Tra gli altri servizi offerti dalla biblioteca, ricordiamo il prestito su prenotazione, già attivo da lunedì 4 maggio, che consente alle persone di prenotare libri e documenti e di andarli a ritirare in biblioteca ad un orario concordato, evitando così ogni contatto personale o la creazione di file d’attesa.