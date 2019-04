I membri dell'Unuci si scambiano gli auguri di Pasqua

Si è svolta venerdì la cerimonia per lo scambio di auguri di Pasqua organizzata dall’Unuci - Sezione di Lugo, presso la propria sede in via Fratelli Cortesi 11. Al consueto evento erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo, capitano Massimo Costanzo, la vicecommissaria della Polizia di Stato di Lugo Caterina Ambrosini, la comandante della Guardia di finanza di Lugo, tenente Valentina Arrigo; presente inoltre Alfredo Dini, il socio più anziano dell’Unuci, di quasi 101 anni. Tra gli ospiti è stato accolto anche Nicola Zama, originario di Bagnacavallo, cadetto al secondo anno dell’Accademia Navale di Livorno: “Non accadeva da oltre 20 anni che un cadetto dell’Accademia Navale provenisse dal territorio della Bassa Romagna”, come sottolineato da Renzo Preda, presidente dell’Unuci - Sezione di Lugo.