I migliori scatti della Bassa Romagna su Instagram: le foto vincitrici

Si è chiuso domenica 1 aprile il primo contest fotografico della Bassa Romagna, nato per raccontare il territorio attraverso gli scatti più belli di chi ci vive e di chi lo visita per turismo, studio o lavoro. Nei due mesi in cui era possibile partecipare con le proprie foto pubbliche, inserendo l'hashtag #bassaromagnamia, sono arrivate attraverso Instagram oltre 600 foto raffiguranti i territori della Bassa Romagna e gli scorci più suggestivi di paesi e città.

I tre autori che hanno ottenuto il maggior numero di 'cuoricini' sulle proprie foto sono monica_berry91, con uno scorcio del monumento di Francesco Baracca all'imbrunire; maraschino12, con la fotografia "spaziale" sempre del monumento di Baracca; jessica_tabanelli con la fotografia scattata a Sant'Agata sul Santerno con la didascalia “La cultura è l'unica droga che crea Indipendenza”. I vincitori saranno premiati nel corso del primo concerto dell'edizione 2018 di Ingranaggi festival, che si terrà venerdì 27 aprile alle 19 al Conad di Alfonsine con “Io e la tigre”. I premi consistono in una cena per due persone al ristorante Il Trebbo di Lugo; due biglietti per il festival Purtimiro 2018, al teatro Rossini di Lugo; due biglietti per la stagione Sipario 13 (stagione 2019) al teatro Binario di Cotignola.

“Grande successo per il profilo Instagram dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (@bassaromagna) che ha superato in pochi mesi il migliaio di follower - dichiarano dal Servizio Comunicazione dell’Ucbr - gli utenti del web potranno continuare a postare le foto con l'hashtag #bassaromagnamia, divenuto hashtag ufficiale del canale dell'Unione dei Comuni, e ogni venerdì il canale ufficiale dell’Unione rilancerà la foto più bella della settimana. Partiranno presto nuovi contest a premi per vivere il territorio”.