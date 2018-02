I mosaici di Ravenna, la maratona di Faenza e il sale di Cervia in onda su "Sereno Variabile"

Ravenna, Faenza e Cervia: sabato 24 febbraio "Sereno Variabile" sarà in Romagna per scoprire le eccellenze di queste tre località: andrà infatti in onda su Rai2 la trasmissione condotta da Giovanni Muciaccia che è approdata nel ravennate il 9 febbraio. Il viaggio inizia con Osvaldo Bevilacqua dalla Piazza del Popolo di Faenza con il gruppo dei "Maratoneti del Passatore", un gruppo di sportivi che ogni anno, in maggio, ripercorre i 100 km di Appennino tosco-emiliano che separano Firenze da Faenza lungo i sentieri che furono il teatro delle gesta di Stefano Pelloni, detto appunto "Il passatore", il più famoso brigante romagnolo di metà '800. Premio al primo classificato, naturalmente, una preziosa ceramica realizzata in uno dei laboratori artigianali della città.

Nel suo giro faentino Bevilacqua arriva poi in una bizzarra "scuola di dialetto" frequentata sia da abitanti del luogo che da stranieri. Giovanni Muciaccia inizia invece la sua escursione dal Delta del Po su un barchino che approda davanti al famoso "Capanno di Garibaldi" che accolse l'eroe dei due mondi in fuga dagli austriaci appena due giorni dopo la morte dell'amatissima Anita. A Ravenna Giovanni Muciaccia si muoverà inizialmente tra tappe obbligate, la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Chiesa di San Francesco, la Tomba di Dante, per poi spingersi verso la vecchia Darsena, area al centro di un progetto di riqualificazione urbana - il Villaggio Pop Up - dove giganteschi murales trasformano il volto di anonimi palazzi di periferia, vecchi container ospitano atelier e gallerie d'arte; una vera radio, Radio Immaginaria, dà voce a speaker che hanno tra i nove e i tredici anni, e una scuola di cucina è frequentata anche da migranti che manifestano così la loro volontà di integrazione.

Infine Maria Teresa Giarratano sarà a Cervia per parlarci dell'"oro bianco" dell'antichità : il sale, che ha reso nei millenni questa città, l'antica Ficocle, un punto strategico sulle rotte del commercio. Il sale di Cervia è riconosciuto come un sale speciale e la ripresa della sua produzione permette di valorizzarlo come un bene tipico nell'uso alimentare : ad esempio nella famosa mattonella di sale, la "mattonella dello chef" che permette una cottura di carne, pesce e uova senza l'aggiunta di grassi. La puntata, che andrà in onda sabato alle 17, sarà poi replicata domenica 25 alle 7.