I Mosaici ravennati nella Divina Commedia: un ciclo di incontri

Ravenna ha due formidabili richiami per il "turista colto": il richiamo imperiale e il richiamo dantesco. Entrambi hanno finora funzionato ma separatamente l’uno dall’altro. Dimostrare che i mosaici ravennati sono stati una delle principali fonti della Divina Commedia può creare nel tempo le condizioni per un turismo colto di massa, naturalmente nei limiti in cui si può parlare di “massa” per un “turismo colto”.

Usando come traccia il volume di Ivan Simonini “I mosaici ravennati nella Divina Commedia” edito a dicembre 2017 dalle Edizioni del Girasole di Ravenna, il sindacato Guide ed Accompagnatori Turistici di Confcommercio Ravenna in collaborazione con Parco Letterario Terre di Dante organizza quattro lezioni pagamento, ognuna di due ore, nei giorni di martedì del mese di novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso Confcommercio Ravenna (Sala Bini Via Oriani n. 14 Ravenna).

Argomenti delle lezioni: Martedì 6 novembre: mosaici del V secolo: Galla Placidia, Cappella Arcivescovile, Battisteri; martedì 13 novembre: mosaici di Sant'Apollinare Nuovo (V-VI secolo) e Sant'Apollinare in Classe (VI secolo); martedì 20 novembre: mosaici di San Vitale (VI secolo); martedì 27 novembre: mosaici del XIII secolo di S. Giovanni Evangelista.