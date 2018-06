I negozi di Marinara "attirano" i turisti scontando l'ormeggio

Marinara, il Porto Turistico di Ravenna, ha pensato a un "regalo" per tutti i diportisti che, provenienti da altri porti, questa estate vorranno trascorrere un fine settimana a Marina di Ravenna: il transito sarà pagato con gli sconti dei commercianti. 19 esercizi, distribuiti nell’area di Marinara, per le spese effettuate nei loro negozi accrediteranno al diportista sconti che saranno detratti al momento di pagare il costo dell’ormeggio di transito.

All’arrivo a Marinara il diportista riceve una scheda di transito e una mappa con i 19 esercizi che partecipano alla promozione, tra cui negozi di abbigliamento e calzature, nautica, centri per la cura della persona, bar, ristoranti ed enoteche. Per ogni acquisto ciascun gestore indicherà, sulla scheda di transito, il valore dello sconto maturato dal cliente. Al momento di pagare l’ormeggio, l’ufficio di Marinara detrae il valore degli sconti dal costo del transito. La promozione è valida per gli ormeggi in transito nelle notti di venerdì, sabato e domenica dall’8 giugno sino al 9 settembre.