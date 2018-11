I negozi si preparano al Black Friday: e lo sconto è anche sul parcheggio

Venerdì 23 novembre è tempo di “Black Friday”, il venerdì nero dedicato allo shopping che, a Faenza, fa sconti anche sul parcheggio. Una doppia occasione per fare shopping in centro dunque: non solo è possibile fruire delle numerose promozioni offerte dai commercianti, ma anche risparmiare sulla sosta.

Selezionando l’opzione “con targa” ai parcometri, a fronte del pagamento della prima ora, la sosta sarà valida per 4 ore complessive. Si ricorda che i ticket fatti a parcometro con l’opzione targa fanno risparmiare ulteriore tempo in quanto non è necessario tornare al veicolo per esporre sul cruscotto il biglietto. La targa stampata sul ticket deve essere corretta e completa. L’elenco completo degli esercenti che aderiscono all’iniziativa è disponibile sul sito www.faenzacentro.it oppure alla pagina Facebook “Faenza C’entro”.

Il Black Friday, d’importazione statunitense, coincide con il giorno successivo al Ringraziamento (la festa che si celebra il quarto giovedì di novembre negli Usa e in Canada) ed è il giorno in cui, secondo una tradizione consolidatasi negli anni Sessanta, i negozianti americani propongono sconti speciali allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie. All'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero, da qui dunque il nome “Black Friday”.