Ettore Muti, ricordato il gerarca fascista: alta sorveglianza delle forze dell'ordine

Si sono svolte domenica mattina le celebrazioni organizzate dall’Anai (Associazione nazionale arditi d’Italia) in occasione del 76esimo anniversario della morte del gerarca fascista Ettore Muti. I nostalgici - circa una trentina - si sono raccolti in un rituale celebrativo inneggiando al Duce. Era presente anche un gruppo di antagonisti. A presidiare la manifestazione Polizia, Carabinieri e Polizia Locale. I due gruppi non sono mai venuti a contatto grazie all'alta sorveglianza delle forze dell'ordine, anche se non sono mancate le contestazioni verbali durante la manifestazione.

Sabato in piazzetta Unità d’Italia la consulta provinciale antifascista di Ravenna aveva invece promosso la ‘serata antifascista e democratica’ con la presentazione del libro ‘Mi chiamo Iader’, autobiografia del partigiano Iader Miserocchi, anche con dibattito su ‘Neofascismo italiano ed europeo’.

Foto di Massimo Argnani