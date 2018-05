I nove lidi riconfermano la 'Bandiera blu' delle spiagge più belle d'Italia

Anche quest’anno nei nove lidi ravennati sventoleranno le Bandiere blu della Fee (Foundation for environmental education). Le nostre spiagge figurano fra le 368 selezionate in Italia quest’anno (342 nel 2017). Non solo qualità delle acque e dei servizi, ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle aree naturalistiche, iniziative di educazione ambientale e informazione sono fra i 32 criteri da rispettare per ottenere la Bandiera blu. L’assegnazione del riconoscimento è stata ufficializzata lunedì mattina a Roma nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala convegni del Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche. In rappresentanza del Comune è intervenuto l’assessore al Turismo Giacomo Costantini.

"La Bandiera blu – commenta Costantini – non rappresenta soltanto un riconoscimento per le nostre spiagge e una garanzia per i turisti, ma costituisce soprattutto uno stimolo e un impegno a continuare a lavorare sempre di più e meglio per la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dei nostri lidi". La Bandiera blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987, Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei.