I nuovi orari dei treni penalizzano gli studenti pendolari: la scuola corre ai ripari

Gravi disagi hanno interessato - tra i tanti pendolari colpiti dalle penalizzazioni portate dai nuovi orari di Trenitalia - gli studenti frequentanti l’Istituto Alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia dal 10 dicembre, nelle tratte che interessano Ravenna e Rimini. "All’acquisizione del comunicato relativo ai cambiamenti degli orari, pervenuto ufficialmente solo il 7 dicembre, la scuola si è mossa immediatamente cercando le soluzioni più opportune, sia per diminuire tutte le problematiche riguardanti i propri studenti, consentendo loro un ingresso comune e unitario a scuola e un rientro a casa in tempi ottimali, sia per permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, non inficiando il regolare andamento scolastico - spiegano dalla scuola - Il Dirigente scolastico, oltre ad aver aperto un dialogo che si auspica proficuo con tutte le istituzioni del territorio, ha provveduto a disporre un cambiamento provvisorio dell’orario delle lezioni, in vigore dal 13 dicembre, proprio per rispondere nell’immediato alle numerose difficoltà incontrate dagli studenti negli spostamenti verso Cervia e da Cervia, consentendo uscite anticipate e ammettendo alle lezioni anche quegli studenti provenienti da zone che oggi risentono di maggiori disagi come Godo, Russi, Alfonsine, Mezzano, Bellaria e Rimini. Gli organi collegiali dell’Istituto, nell’immediato, approveranno i cambiamenti definitivi, che entreranno in vigore dal 7 gennaio prossimo, sempre rispettando l’obiettivo di ovviare il più possibile ai numerosi disagi presenti e permettere una efficace accoglienza dei nostri studenti".

