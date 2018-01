I padroni escono di casa per 10 minuti: i ladri subito ne approfittano

Sono scappati a mani vuote, lasciando alle spalle una scia di danni. Ladri in azione nella prima serata di martedì in un'abitazione in via Chiesa, a Gambellara. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i proprietari si erano assentati una decina di minuti. Al rientro hanno trovato la serratura blindata completamente spaccata. I malviventi avevano puntato il piano superiore della casa, aprendo un cassetto ed un armadio. Tuttavia non hanno portato via nulla, probabilmente disturbati dal rientro dei proprietari. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri. I ladri hanno colpito anche nella zona di Russi.