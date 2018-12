I pendolari protestano in stazione contro i tagli delle fermate dei treni

Lunedì mattina i pendolari si sono ritrovati a fare i conti con i nuovi orari di Trenitalia, che prevedono la cancellazione di alcune fermate nelle stazioni minori, con evidenti disagi per studenti e lavoratori che ogni giorno si servono del trasporto pubblico ferroviario per i loro spostamenti. Come nel caso della piccola stazione di Godo, dove i residenti hanno deciso di organizzarsi per protestare contro i nuovi orari per loro penalizzanti. Così i pendolari della frazione di Russi hanno indetto per sabato 15 dicembre, alle 9.45, una protesta silenziosa in stazione: "Ci hanno tolto i treni, il diritto alla pubblica mobilità non può essere violato così impunemente - spiega Alessandra, una pendolare di Godo - Oggi i treni, domani cosa ci toglieranno?".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !