I piccoli scolaretti piantano nuovi alberi insieme ai Carabinieri

Nuovi alberi in via Brignani, a Lugo. Lunedì sono infatti stati piantumati circa venti nuovi aceri campestri. Alle operazioni di piantumazione erano presenti il sindaco di Lugo, gli assessori all’Ambiente, alla Scuola e alla Promozione urbana del Comune di Lugo e i marescialli Fabrizio Bellini e Antonella Mancini, carabinieri forestali del reparto Biodiversità di Punta Marina. All’evento hanno inoltre partecipato oltre cento bambini delle scuole Codazzi e Garibaldi.

Via Brignani vede così nuovi alberi ripiantumati, come annunciato, a sostituzione delle piante abbattute nelle scorse settimane per ragioni di incolumità pubblica e per garantire la sicurezza di cose e persone. La piantumazione dei nuovi alberi è stata anche l’occasione per coinvolgere i giovani studenti lughesi in temi di carattere ambientale. Negli ultimi mesi alcune scuole elementari di Lugo hanno infatti partecipato al progetto nazionale “Il mondo visto con gli occhi di un albero”, che ha visto la presenza negli istituti scolastici di Carabinieri forestali per avvicinare i giovani studenti ai temi della biodiversità e dell’ambiente.

“Lo avevamo promesso e adesso possiamo dire di averlo mantenuto: Lugo deve essere una città verde e attenta all’ambiente - ha dichiarato Davide Ranalli - Gli alberi piantati in via Brignani sono solo una parte di un percorso ben più ampio a favore dell’ambiente, che comprende anche iniziative per ridurre il consumo del territorio. Ci tengo a sottolineare anche la grande partecipazione dei giovani studenti lughesi. Il lavoro messo in campo su questo tema riguarda soprattutto il loro futuro. Un sentito ringraziamento anche agli uomini e alle donne dei Carabinieri Forestali, presenti oggi a questa iniziativa e sempre attivi anche nelle scuole a favore dell’ambiente”.