I piccoli scolaretti si travestono per festeggiare Carnevale

Domenica pomeriggio per la festa di Carnevale in Piazza Garibaldi a Cervia hanno sfilato in maschera molte scuole, per la gioia di grandi e piccini. Per l’organizzazione della giornata di festa, insieme al comune di Cervia, hanno collaborato i volontari dell’associazione “I Garzòn ad Ziria Ets - Odv” e anche i volontari della younErcard. A portare il saluto dell’amministrazione l’assessore Gianni Grandu. La partecipazione è stata altissima e la città si è movimentata e divertita in un giorno di spensieratezza.