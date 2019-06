I podisti del Lamone premiati al concorso 'Primo è l'ambiente'

Alla serata di premiazione del concorso "Primo è l'Ambiente - La tua idea di sostenibilità diventa realtà", un progetto volto a rendere ecosostenbili gli eventi sportivi, ideato dalla Uisp Emilia-Romagna con la collaborazione di Punto 3 srl e il contributo della Regione Emilia-Romagna è stato premiato, classificandosi al terzo posto, anche il Gruppo Sportivo podistico “G. S. Lamone” di Russi.

Sono in tutto 13 i progetti messi in campo da Piacenza a Rimini, in occasione di manifestazioni e gare sportive tra ottobre 2018 e giugno 2019 - dalla maratona al nuoto, dal beach tennis al basket - che hanno vinto la prima edizione del concorso e sono stati premiati, mercoledì, dall’assessore regionale all’Ambiente Paola Gazzolo, dal presidente Uisp Mauro Rozzi e dagli amministratori comunali di Rubiera Gianfranco Murrone, di Russi Sergio Retini (già Sindaco che ha sostenuto e appoggiato la realizzazione del progetto durante il suo mandato) e di Formigine Giorgia Bartoli, presenti assieme agli organizzatori.

“Avete messo in campo grandi idee e oggi ne avete presentate di nuove in un percorso compiuto insieme alla Uisp Emilia-Romagna che allo sportpertutti ci permette di aggiungere l'aggettivo sostenibile. Il lavoro è stato intenso - ha dichiarato l'assessora Gazzolo alla conferenza che si è tenuta nella sala B della terza torre in via della Fiera 8 a Bologna - lo abbiamo seguito da vicino in linea con lo spirito del protocollo sullo sport sostenibile firmato insieme alla Uisp. È un percorso che deve andare avanti e legare questa esperienza a quella dell'agenda 2030, puntando ad allargare la partecipazione e le alleanze".