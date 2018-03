I primi dati della telecamera sulla tomba di Dante: "In un mese quasi 5000 visitatori"

Un conteggio dei visitatori "piu' puntuale" e una maggiore sorveglianza. Presentata dalla consigliera comunale di Cambierà, Samantha Tardi, approda in consiglio comunale l'interrogazione sulla nuova telecamera che dal 16 gennaio vigila sulla tomba di Dante. Da allora al 21 febbraio ha registrato 4.798 visitatori, riferisce nella risposta l'assessore alla Cultura Elsa Signorino. Aggiungendo da un lato che l'installazione, con solo silicone, è stata autorizzata dalla Soprintendenza e che i fili criticati dalla civica perche' "in bella vista" sono del sistema antipiccione. L'installazione ha due finalita', aggiunge: in primo luogo passare da una "valutazione approssimativa" dei visitatori, fatta in base al conteggio manuale dei custodi, non sempre presenti, a un "conteggio piu' puntuale". La telecamera, infatti, "coglie un'area specifica e circoscritta", all'ingresso della tomba, escludendo dal computo i cittadini che passano in prossimita' del monumento. Certo non e' possibile evitare possibili presenze ripetute, precisa Signorino. La seconda funzione e' "dissuasiva", con la possibilita' di documentare eventuali atti di vandalismo, conclude l'assessore. (fonte Dire)