I prodotti di Bagnacavallo in mostra alla Fiera del vino di Palis

Nell'ambito dei rapporti di gemellaggio e di promozione dei prodotti locali, l'associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, ha organizzato da venerdì 4 a lunedì 7 maggio la partecipazione di una delegazione di Bagnacavallo alla Fiera del Vino di Palis. La città francese fa parte dell'Unione dei Pays d'Othe assieme a Aix-en- Othe, comune gemellato con Bagnacavallo.

Al viaggio hanno partecipato 22 persone, tra soci dell'associazione Amici di Neresheim e i musicisti dell'orchestra Doremi, che ha suscitato grande apprezzamento suonando musica irlandese eseguita da insegnanti e studenti della Scuola Comunale di Musica di Bagnacavallo. La sistemazione in famiglia ha contribuito a rendere ancora più amichevoli le relazioni tra le due comunità. La partecipazione alla Fiera del Vino e dei Prodotti del territorio che si tiene tutti gli anni a Palis è stata anche l'occasione per far conoscere Bagnacavallo e i suoi prodotti migliori. Giancarlo Ballardini, produttore di vino Bursôn del Consorzio il Bagnacavallo, ha presentato i suoi vini e omaggiato le signore con le rose coltivate nella serra di Boncellino.