I ragazzi del Servizio civile di Cervia premiati a Palazzo Chigi

Il 12 settembre a Palazzo Chigi sono stati premiati i ragazzi del Servizio civile di Cervia che si sono aggiudicati con un video il secondo posto al concorso per la comunicazione istituzionale sul Servizio civile universale per l’anno 2018, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. La premiazione è avvenuta alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafora e del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Valeria Vaccaro. Alla giornata hanno partecipato anche l’Assessore Gianni Grandu, Elisa Turci Responsabile del Monitoraggio per il servizio civile, la volontaria del Servizio civile Diana Turci del comune di Cervia.

I ragazzi che hanno partecipato al video alcuni per le riprese ed il montaggio altri come protagonisti sono: Garetti Jessica - Progetto Servizio civile Nazionale "Biblioteca, un luogo per crescere" - Turci Diana - Progetto Servizio civile Nazionale "Le sentinelle dell'Aurora" - Colarossi Gerardo Maria - Progetto Servizio civile Regionale "Movimenta-zione e Comunic-azione" - Marchi Matteo - Progetto Servizio civile Nazionale "Cervia + Verde giovani per la promozione di una cultura ambientale" - Pagliara Martina - Progetto Servizio civile Nazionale "C'è chi sale e c'è chi mare - 2° edizione" - Birsan Andrei Tomi- Progetto Servizio civile Nazionale "C'è chi sale e c'è chi mare - 2° edizione" - Barbieri Luca - Progetto Servizio civile Nazionale "C'è chi sale e c'è chi mare - 2° edizione" - Mussoni Giorgia - Progetto Servizio civile Nazionale "+ Conoscenza - Rischio".

L’eccellente risultato è il frutto delle capacità e dell’estro delle ragazze e dei ragazzi coordinati da Jessica Garetti. L’idea creativa alla base del video vincitore è stata utilizzata per realizzare, d’intesa con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo spot per la campagna istituzionale sul Servizio civile universale per l’anno 2018, che viene trasmessa sui canali radio-televisivi Rai, negli spazi di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.