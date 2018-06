I ragazzi si rimboccano le maniche e puliscono la città per la "Giornata verde"

A Riolo Terme i ragazzi si dedicano alla pulizia dei parchi pubblici. Nel pomeriggio di mercoledì nella cittadina termale si è tenuta la “Giornata Verde”, ideata e curata dal centro di aggregazione giovanile “La Baracca” in collaborazione con il Comune di Riolo Terme. L'iniziativa ha visto come protagonisti il consiglio comunale dei ragazzi e alcuni giovani che frequentano il centro di aggregazione riolese, che hanno pulito due parchi pubblici della città: il parco 11 Aprile e il parco Pertini. Rispetto per il territorio, per l’ambiente e il saper collaborare sono le parole chiave per comprendere il senso di questa bella iniziativa.