I "regali solidali" per sostenere le attività del Nuovo Villaggio del Fanciullo

In vista del Natale che si avvicina, quest'anno è possibile acquistare “Regali Solidali” prodotti artigianalmente dai ragazzi del Villaggio del Fanciullo. Le confezioni natalizie della Fondazione includono prodotti artigianali come il miele millefiori e le candele 100% cera naturale di produzione interna, l'olio extravergine di oliva dell'Oleificio Andreassi e il panettone del Forno Pasticceria Nonna Iride di Ravenna. Chi deciderà di acquistare un Regalo Solidale contribuirà ai progetti di reinserimento sociale e lavorativo della Fondazione.

Per acquistare le confezioni, è possibile chiamare al 3932021941, scrivere a culturaesport@villaggiofanciullo.org o effettuare direttamente gli acquisti al Mercatino del Villaggio, che si svolge ogni martedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00 in via del Pino 102 a Ponte Nuovo. Inoltre dal 17 dicembre, sarà possibile trovare le confezioni presso lo stand della “Piazza della Solidarietà” in Piazza Garibaldi a Ravenna in occasione dei mercatini di Natale.