I servizi sociali cambiano 'casa': il trasloco nella nuova sede

Arriva un'altra novità per i servizi sociali dell'Unione della Romagna Faentina. Dopo che dal primo aprile scorso hanno assunto la denominazione di Servizi alla Comunità, ora arriva anche una nuova "casa". Da lunedì 16 aprile inizieranno, infatti, i lavori di trasloco dei servizi sociali e del Centro per le famiglie dall'attuale sede di via degli Insorti 2 nella nuova, il complesso degli ex salesiani, in via San Giovanni Bosco 1.

Tutti gli uffici saranno dislocati al secondo piano dell'immobile. Resta invariato il numero di telefono del centralino: 0546691800. Il trasloco dovrebbe durare circa una ventina di giorni, durante i quali ci saranno inevitabili disagi per gli utenti, con temporanee interruzioni di servizi e limitate chiusure dei singoli uffici coinvolti.