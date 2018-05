I servizi sociali cercano avvocati esterni per la difesa di minori

Fino a lunedì 11 giugno è possibile fare domanda in merito all’avviso pubblico per la formazione di due elenchi (civile e penale) di avvocati esterni finalizzato ad eventuali affidamenti di incarichi legali al fine di difendere persone di minor età in carico al Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia e Russi”. A questo link http://bit.ly/2GsCsxb si possono trovare tutte le informazioni sulle condizioni dell’incarico e il modulo di richiesta di iscrizione.

La domanda di partecipazione ha lo scopo di manifestare la disponibilità del professionista, esperto in materia di Diritto minorile e Diritto di famiglia, a essere iscritto nell'elenco avvocati da cui il Servizio sociale associato attingerà per l'affidamento di eventuali incarichi nei procedimenti volti a dichiarare lo stato di adottabilità e in quelli relativi alla responsabilità genitoriale e valutazione delle situazioni di pregiudizio per il minore. L’avviso non è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, non attribuirà punteggi e non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale.

Il Comune di Ravenna si riserva di scegliere il professionista da incaricare, in base alla specificità del singolo caso, tra quelli iscritti nell'elenco mediante affidamento al professionista individuato tramite sorteggio pubblico; affidamento diretto nel caso di attività complementari non comprese nell'incarico principale già assegnato. Per garantire la rotazione e nel rispetto del principio di parità di trattamento si prevede che all'interno del medesimo anno solare ciascun professionista, risultato già affidatario di incarico, non parteciperà nuovamente al sorteggio, sempre che il numero degli iscritti nella specifica sezione dell'elenco lo consenta.