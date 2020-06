I vandali danneggiano il Pavaglione e il sindaco chiude i distributori automatici: "Ritrovi per sbandati"

Bottiglie spaccate e altri danni al Pavaglione di Lugo. Nella notte tra venerdì e sabato alcuni sbandati hanno danneggiato l'area. Un'azione su cui è intervenuto subito il sindaco Davide Ranalli con un amaro sfogo sul suo profilo facebook, in cui annuncia che prederà subito misure per chiudere i distributori automatici, ritenuti luoghi privi di controllo e covo per sbandati.

"Dicevano che finito questo periodo di quarantena saremmo diventati migliori. Dicevano. Invece questa mattina ci siamo svegliati in uno scenario davvero poco edificante - scrive il primo cittadino - Questa notte qualche cialtrone si è divertito a vandalizzare il nostro Pavaglione spaccando bottiglie e lasciando segni di inciviltà nel nostro centro. Questa mattina telefonerò ai vertici locali delle forze dell'ordine e alla comandante della polizia locale per segnalare l'accaduto e ricorrere quanto prima a misure severe di contrasto al degrado. Intanto da lunedì predisporro la chiusura dei distributori SELF H24 dopo le ore 20, che stanno diventando luoghi privi di controllo e dunque ideali luogo di ritrovo per gli imbecilli".

Il sindaco chiosa il suo intervento ringraziando la polizia locale e l'operatrice ecologica che già dalle prime luci dell'alba hanno lavorato per "rimettere in ordine una città che non merita di essere vissuta in questo modo. Questa mattina abbiamo scoperto però un fatto sociologicamente importante: i cretini, cretini restano".