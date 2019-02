I 'Vecchi Magazzini' rinascono come spazio per attività culturali e musicali

Al via entro aprile 2019 i lavori di manutenzione del Centro culturale "I Vecchi Magazzini" di Casola Valsenio, locale dedicato alla cultura e intrattenimento attualmente inutilizzabile per attività di pubblico spettacolo in base alla normativa vigente. Nel 2018 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato al Comune di Casola Valsenio un contributo di 36.000 euro, circa il 47% del totale richiesto, per la riqualificazione del Centro culturale "I Vecchi Magazzini". Il progetto ha trovato poi cofinanziamento nel gennaio 2019 grazie ai contributi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del Ministero dell’Interno.

Muzio Salvatori segue la progettazione che garantirà il nuovo utilizzo dei locali in sicurezza, ora affidati all’associazione culturale Teatro Sonoro. Si prevedono nuove poltroncine in platea, la revisione degli impianti, un nuovo ingresso e nuovi servizi igienici senza barriere architettoniche, il nuovo controsoffitto e l’installazione di un proiettore per spettacoli e presentazioni. Il costo totale della ristrutturazione e riqualificazione sarà di 76.000 euro. "Investire per gli spazi dedicati alla cultura - afferma il Sindaco Nicola Iseppi - è sempre una cosa positiva. Casola Valsenio ne ha molti e le recenti modifiche alla normativa ci hanno costretto ad investire per adeguare gli spazi. Sono certo del fatto che anche questo spazio, una volta rinnovato e adeguato, potrà dare nuove opportunità per eventi culturali e ulteriori stimoli per la nostra comunità".