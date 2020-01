I Vigili del fuoco e l'Angsa fanno squadra per aiutare i bambini autistici

Venerdì mattina al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna si è svolto un incontro tra i pompieri e l’Angsa, associazione nazionale genitori soggetti autistici. L’incontro era volto a evidenziare le difficoltà e gli ostacoli che si presentano quotidianamente all’interno di queste famiglie.

Ha partecipato all’incontro la presidentessa Angsa Noemi Cornacchia, con una delegazione, che ha spiegato la situazione in cui vivono le famiglie colpite da tale difficoltà: richiamando l'attenzione sull'argomento, ha presentato un opuscolo dove sono indicate informazioni riguardanti la gestione di soggetti autistici in caso di emergenza. Presente anche il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco Ermanno Andriotto. Per l’occasione è stata consegnata all’Angsa una donazione da parte dei Vigili del Fuoco di Ravenna e una targa ricordo.