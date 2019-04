I Vigili del fuoco illuminano la caserma per la Giornata dell'autismo

Anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna partecipa alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, illuminando di blu per l’intera notte tra il primo e il due aprile la sede centrale. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è da lungo tempo in prima linea sui temi della sicurezza delle persone disabili anche con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza della popolazione, in linea con le direttive impartite dalle Nazioni Unite con la convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata nel nostro Paese con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

Foto Massimo Argnani