I vincitori dell'Estemporanea di Tebano e del Concorso di pittura sul Senio

Si è chiuso con successo il doppio evento artistico organizzato dall’Associazione Acquerellisti Faentini in collaborazione col Polo di Tebano e l’Associazione Amici del Fiume Senio: la quarta edizione dell’Estemporanea di pittura “La Vendemmia a Tebano” e il primo concorso di pittura “Art Aquae” lungo la linea del fiume Senio.

Nella serata di domenica, nella sede del Polo di Tebano, sono stati assegnati i premi alle opere vincitrici, decretati dall’autorevole giuria composta dal pittore Pietro Lenzini, dall’assessore comunale alle politiche agricole Antonio Bandini, dagli studiosi, artisti e professori Patrizia Capitanio, Lorena Castellari, Daniele Cantoni e Maria Ilenia Pizzuto. La giuria ha decretato vincitrice l’opera dell’artista di origine vietnamita Hong Huynh. Secondo posto per Pier Giorgio Drioli; terza Rossella Civolani. Segnalazioni per le opere di Francesco Panetta e Delvio Biserni. Per la categoria under 16, il primo premio è andato alla piccola Eva Garavello.

Per quanto riguarda il Concorso di pittura “Art Aquae” lungo la linea del fiume Senio, da Palazzuolo ad Alfonsine, i partecipanti hanno avuto tempo una settimana per realizzare la propria opera, da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre, in un luogo appartenente all’area geografica indicata. Il primo premio è andato all’artista di origini russe Tatiana Smirnova. Al secondo posto Rossella Civolani; terza Asia Galeati. Segnalazioni per le opere di Angelo Manucci e Stefania Dal Molin. La giuria ha poi assegnato una Targa speciale in memoria del maestro Silvano Drei ad un’opera considerata di particolare rilievo: il premio è andato all'acquerello realizzato da Tatiana Smirnova nell’ambito dell’Estemporanea di Tebano. L’evento è stato curato dal professore Rolando Giovannini (presidente) e Roberto Ortali (vice-presidente) per l’Associazione Acquerellisti Faentini; da Domenico Sportelli e Silvio Marchi per l’Associazione Amici del Fiume Senio; da Laura Montanari per il Polo di Tebano.