I vincitori della Coppa del Passatore di Mosca premiati con ceramiche faentine

Forse non tutti sanno che nello Stadio Olimpico Krylatskoye, a Mosca, si tiene la Coppa del Passatore. Quest’anno la manifestazione si è svolta l’1 febbraio con partenza alle 22, culminando alle 10 del mattino del 2 febbraio. La prova consiste in una corsa di 100 km su pista indoor di 200 metri valida per la Russian Cup e di una gara di 6 ore disputata su pista di circa 230 metri, con entrambe le prove disputate nel complesso sportivo di atletica leggera e riservate alle categorie maschile e femminile. Ad aggiudicarsi la 100 km Vasili Larkin e Nadejda Shikhanova, mentre la gara di durata ha salutato il successo di Sergej Serporesuk e di Tatiana Fomina.

I premi consegnati ai vincitori sono stati realizzati in ceramica faentina, offerti dalla Asd 100km del Passatore, a testimonianza ulteriore del forte legame tra il comune di Faenza e l’ultramaratona intitolata a Stefano Pelloni. Tanti i volontari presenti recanti simboli del Passatore e della storica corsa giunta quest’anno alla 47esima edizione. La 20esima edizione si terrà nei giorni 8-9 febbraio 2020 e verrà disputata in notturna come avviene storicamente durante la Firenze-Faenza.