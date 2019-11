I vincitori di 'Miss e Mister Europa 2019': premiata anche una ravennate

Si è svolto all’interno del Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano l’evento del concorso Internazionale "Miss e Mister Europa", organizzato dal patron Attilio Mazzoli e coadiuvato da Luigi Buccini. Quest’anno il concorso ha voluto soffermarsi portando l’attenzione sulla sfida ai pregiudizi, dedicando uno spazio ai diversamente abili. Si è così costituito un apposito momento per l’inclusione nel mondo della moda, della bellezza e dello spettacolo, denominando il sottotitolo "Talento e Bellezza Senza Barriere".

Alla manifestazione hanno partecipato diverse sezioni: Miss e Mister, Miss e Mister Over, Bimbi Vip Italia e Miss e Mister Diversity del gruppo The Warriors, tutti insieme per vincere le barriere della diversità, per vincere la cecità dei pregiudizi. La giuria, presieduta da Carlo Micolano di Grand’Hotel Fotoromanzi e dall’attore Saverio Vallone, con il produttore di Mediaset Lello Trivisonne, l’astrologa Rai Terry Alaimo, il produttore musicale Alessandro Bentivoglio, Max Nascente produttore tv e la show girl Jennifer Marti ha assegnato i titoli principali: Miss Europa Italia è Lavinia Motria, 17 anni ucraina residente a Parma; Miss Europa in The World Catalina Vasilovici, 24 anni di Sapri; Miss Europa Overissima Italia Concetta Pagliarella, 57 anni di Ancona; Mister Europa In The World Domenico Asaro, 18 anni di Canicattì; Mister Europa Silver Dimitri Iannone, 20 anni di Villa Literno; Mister delle Miss Senes Federico, 28 anni di Olbia: Mister Europa Overissimo Italia Gianluca Pannullo, 47 anni di Altavilla Vicentina. Tra gli altri titoli assegnati c'è anche quello di "Beauty" a Rosy Vaglica, 48enne di Ravenna.