I volontari del Pd donano il ricavato della festa alla casa protetta

I volontari del Pd di Largo Corelli di Lugo hanno deciso di donare parte dell’utile della festa 2018 alla casa protetta “Sassoli’’. Nello specifico, hanno acquistato un impianto stereo per gli spazi ricreativi recentemente ristrutturati e una taglia-cuci. La donazione è avvenuta sabato alla presenza del segretario cittadino del Pd Massimo Taroni, del presidente dell’Asp Pierluigi Ravagli e degli operatori della struttura. “È grande la soddisfazione, per i volontari e per tutto il Partito Democratico di Lugo, di sostenere progetti socialmente utili a favore delle persone anziane della nostra comunità", commenta Gianmarco Rosetti, segretario del Pd di Lugo.