I volontari della 'Round Table' raccolgono farmaci per gli indigenti

Sabato 9 febbraio dalle ore 08.30 alle 19.00 la Round Table 38 di Faenza, il club service che favorisce l’amicizia, l’incontro e lo scambio di conoscenze tra giovani professionisti e imprenditori del territorio faentino, promuoverà la “Giornata di Raccolta del Farmaco” per la Fondazione Banco Farmaceutico - Onlus. Si tratta di una iniziativa di rilievo nazionale per la Round Table Italia che nasce dall’accordo di collaborazione sottoscritto tra i due enti nel 2018.

A Faenza, la Round Table sarà presente con i propri “tablers” presso la Farmacia delle Ceramiche in via Ravegnana n.75 con un banchetto informativo che illustrerà l’iniziativa e raccoglierà i farmaci donati dagli utenti. Tali farmaci saranno poi destinati a enti caritativi per il sostegno di persone indigenti e socialmente svantaggiate del territorio faentino. Tale giornata coinvolgerà sette farmacie nel nostro Comune ed oltre trenta nella provincia di Ravenna.