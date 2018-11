I volontari di Faenza tra i premiati dal concorso "La città per il verde" - VIDEO

Dopo il successo dello scorso anno con il progetto di riqualificazione del parco Bucci, Faenza ottiene un nuovo importante riconoscimento in campo ambientale. La giuria del 19esimo concorso nazionale “La Città per il Verde” ha conferito all'unanimità all'iniziativa “Volontari al verde”, messa a punto dal Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza, il primo Premio per la sezione “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani”.

Patrocinato dal Ministero dell'Ambiente, il riconoscimento è promosso dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano con Ecomondo e Touring Club Italiano in qualità di partner istituzionali, ed è assegnato ai Comuni italiani e agli Enti pubblici che si sono distinti in attività innovative nel campo della sostenibilità ambientale e nella manutenzione del patrimonio verde. La cerimonia di assegnazione del Premio avrà luogo venerdì 9 novembre, a Rimini, nell'ambito della prestigiosa manifestazione internazionale Ecomondo-Key Energy-Città Sostenibile.

Il progetto “Volontari al Verde” nasce con l'obiettivo di stimolare e orientare la collaborazione tra il Comune e i cittadini nelle attività di manutenzione del verde pubblico. Tramite apposite convenzioni con i centri sociali, anche a fini assicurativi, il Servizio Ambiente e Giardini coordina le attività dei volontari organizzati in microgruppi, disponibili a offrire un po' del proprio tempo per tenere curata un'area verde vicina alla propria residenza. I lavori di manutenzione vengono programmati secondo le disponibilità dei volontari e costantemente monitorati, consentendo una proficua collaborazione e integrazione con il Servizio Giardini che ha portato a notevoli miglioramenti nella cura delle aree verdi e dei parchi cittadini. Anche alla luce del riconoscimento ottenuto, il Comune di Faenza continuerà a stimolare la crescita del progetto dal forte valore civico, cercando il coinvolgimento di un numero di volontari sempre più ampio. Per chiunque intenda collaborare, il servizio Ambiente e Giardini, attraverso il punto di coordinamento dei volontari, è a disposizione ogni lunedì dalle ore 10 alle 13 al num. di telefono 0546691349 o scrivendo all'indirizzo email volontarialverde@gmail.com.