I volontari di Legambiente si rimboccano le maniche per "ripulire il mondo"

Tornano le iniziative di "Puliamo il Mondo a Ravenna". Anche quest’anno, il Circolo Matelda di Legambiente Ravenna porta sul territorio l’iniziativa di volontariato ambientale più conosciuta e partecipata a livello nazionale e conosciuta a livello mondiale come “Clean Up the Med”.

Tre date tra settembre e ottobre per prendersi cura di alcune zone di Ravenna e dintorni: domenica 30 settembre pulizia degli stradelli retrodunali di Marina di Ravenna con ritrovo alle ore 10 presso il parco di via Circo Menotti, oppure con partenza in bici alle ore 9 dal Pala de Andrè presso il monumento del ciclista (ingresso sud). Venerdì 5 ottobre pulizia del quartiere Anic insieme al Csa Spartaco e al Comitato cittadino, con ritrovo alle ore 14:30 presso il centro sociale Spartaco. Domenica 28 ottobre pulizia dell'area Sud di Foce Bevano e ritrovo alle ore 9 al Bagno Gogo di Lido di Classe. E’ consigliato un vestiario comodo e scarpe robuste. Guanti e sacchi saranno forniti ai partecipanti. Al termine delle operazioni di pulizia sarà offerto un piccolo ristoro da Coop Alleanza 3.0.