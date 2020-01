I volontari di Protezione Civile lavorano alla Lotras System dopo l'incendio

Quattro volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Massa Lombarda hanno partecipato, nei giorni scorsi, a un intervento presso l’azienda faentina Lotras System, vittima nell’estate scorsa di un terribile incendio. I volontari massesi, Primo Donati, Andrea Fusco, Ioan Ciprian Lazar e Primo Pollini hanno partecipato, insieme al coordinamento provinciale della Protezione Civile, al recupero delle motopompe e relativi tubi necessari durante l’incendio per far defluire le acque di spegnimento in apposite canalizzazioni.