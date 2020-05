Idee e proposte per il futuro Mercato Coperto di Bagnacavallo si raccolgono online

Prendono il via con la pubblicazione di un questionario online le attività del percorso partecipato "Al cuore della città" per la riqualificazione e gestione dell’ex Mercato Coperto di Bagnacavallo. È online il sito internet www.mercatocopertobagnacavallo.it ed è inoltre pubblicata la relativa pagina Facebook. Questi strumenti di comunicazione accompagneranno il progetto segnalando iniziative, incontri e raccogliendo foto, report e proposte che emergeranno nei prossimi mesi.

Il questionario, raggiungibile dal sito e dalla pagina Facebook del progetto, servirà per raccogliere istanze e idee di tutti i cittadini di Bagnacavallo sul presente e il futuro dell’ex Mercato Coperto e più in generale sulla promozione turistica e commerciale della città. Cittadini, associazioni di categoria, associazioni culturali e di volontariato e imprenditori saranno poi coinvolti nelle successive fasi del percorso, che in un primo tempo si svolgeranno in modo virtuale in base alle disposizioni in tema Coronavirus.

L’ex Mercato Coperto di via Baracca è un luogo simbolo per Bagnacavallo, e fin dalle sue origini è stato uno spazio di incontro e scambio nel centro storico della città. Dopo la sua chiusura alla fine degli anni Ottanta è stato per diversi anni un parcheggio ed è poi stato utilizzato per alcuni eventi pubblici in occasione della Festa di San Michele e di altre manifestazioni. Il percorso partecipato Al cuore della città, coordinato dall’associazione Spazi Indecisi per il Comune di Bagnacavallo, vuole elaborare insieme alla cittadinanza una proposta di riqualificazione e gestione partecipata, restituendo questo luogo alla città. Il percorso promosso dal Comune di Bagnacavallo è stato finanziato dalla Regione Emilia- Romagna nell’ambito della LR. 15/18 Bando Partecipazione 2019 e vede la collaborazione di Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, rete di imprese “Bagnacavallo da Centro” e Consiglio di Zona di Bagnacavallo.