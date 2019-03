Auto piena di bambini tamponata in A14, traffico di rientro in tilt

Il traffico intenso in autostrada nella giornata di domenica appena trascorsa ha causato code e rallentamenti in serata nella fase di rientro verso le città. In particolare proprio questi rallentamenti hanno causato un tamponamento avvenuto intorno alle 20, tra il casello di Forlì e quello di Faenza. Una Bmw condotta da un pensionato trevigiano ha tamponato una Renault Scenic. I veicoli sono rimasti bloccati in carreggiata e questo ha mandato in tilt il traffico già rallentato. Piccole contusioni per i coinvolti, ma un grande spavento per gli occupanti della Scenic che, oltre a due coniugi 40enni imolesi, trasportava i loro tre figli piccoli di uno, due e cinque anni. Fortunatamente erano stati tutti assicurati ai seggiolini e non sono state riscontrate lesioni per i piccoli. Immediato l'intervento di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì per i rilievi e di personale autostrade per la viabilità. La situazione del traffico si è normalizzata verso la mezzanotte .