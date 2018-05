Igor il Russo, notificato al killer un mandato di arresto europeo

Si chiama Norbert Feher ma è ormai tristemente noto alle cronache con il soprannome di “Igor il Russo”, il killer accusato di ben tre omicidi tra Italia e Spagna. E mentre l’omicida si trova in un carcere iberico barricato nel suo silenzio, le indagini italiane vanno avanti ed è di questa mattina la notizia che gli è stato notificato nella serata di venerdì un mandato di arresto europeo per tre rapine commesse sempre nella zona del ferrarese tre anni fa, per le quali comunque è già a processo (udienza fissata il prossimo 18 ottobre). Le rapine, tutte brutali e commesse con simili “modus operandi”, avevano causato anche il ferimento di una novantenne.