Il sindaco 'torna a scuola' per incontrare gli studenti: il calendario

Con il primo degli incontri in programma, sabato 24 marzo al liceo classico Dante Alighieri ricomincia il progetto che vede la presenza del sindaco presso le scuole superiori. Si tratta di incontri dedicati all’ascolto e al coinvolgimento dei ragazzi, con l’obiettivo di colmare quella distanza che si è creata tra loro e le istituzioni e raccogliere, attraverso le loro domande, osservazioni, critiche e suggerimenti un punto di vista differente e prezioso. Gli incontri si svolgeranno in tutte le scuole superiori di Ravenna. I ragazzi che vogliono porre delle domande al sindaco posso farlo direttamente al momento dell’incontro oppure prima (indicando sempre la scuola di appartenenza) via e-mail, scrivendo a sindaco@comune.ra.it; via Facebook, inviando un messaggio privato alla pagina Michele de Pascale; via Twitter, mention @mdepascale, hashtag #sindacoascuola

Il calendario degli incontri

Liceo Classico “D. Alighieri”– sabato 24 marzo

I.P.S. Callegari e Olivetti – mercoledì 28 marzo

Liceo Scientifico “A. Oriani” – giovedì 5 aprile

Ist. Tecnico per Geometri "C. Morigia" – giovedì 5 aprile

Ist. Tecnico Industriale “N. Baldini” – venerdì 6 aprile

Ist. Tecnico Commerciale “G. Ginnani” – mercoledì 18 aprile

Liceo Artistico “Nervi - Severini" – giovedì 26 aprile

Istituto Agrario "L. Perdisa” – venerdì 4 maggio