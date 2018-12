Il turismo si fa 'social': nasce la pagina "Visit Milano Marittima"

Nasce “Visit Milano Marittima”, lo strumento social Facebook e Instagram della località per promuoversi e raccontarsi al meglio. Grazie anche allo studio dell'università Bocconi si è valutato, con tutte le associazioni di categoria del tavolo di lavoro coordinato da Cervia Turismo, di valorizzare al meglio l'identità delle 4 località. Ovviamente i social consentono di coordinare la comunicazione tra Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, raccontando al contempo le specificità di ogni località. Dopo Milano Marittima, a gennaio il tavolo di lavoro si troverà per lavorare sulle pagine di Pinarella e Tagliata. Per lanciare la pagina, si sono già realizzati alcuni servizi fotografici grazie ai fotografi cervesi, così da raccontare l'eleganza della ricettività, la natura con la pineta e i giardini in fiore, la spiaggia, i ristoranti e la moda con i negozi.

"Per noi - dichiarano il sindaco Luca Coffari e Daniela Rampini presidente di Cervia Turismo - è importante utilizzare al meglio i nuovi strumenti social, così da raccontare la bellezza e le esperienze che si possono vivere in tutto il territorio, senza sacrificare, anzi mettendo in evidenza le singole caratteristiche e vocazioni delle nostre 4 località. Con la promozione cartacea non si poteva fare, ma con i social questi link sono facili ed anzi accrescono l'efficacia delle campagne promozionali".