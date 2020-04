Il 1 maggio le motovedette della Guardia Costiere suonano le loro sirene

L’Ics - International Chamber of Shipping - Organizzazione Mondiale dello Shipping - in occasione della Festa del Lavoro, sta promuovendo un’iniziativa volta a far sì che il maggior numero di navi attraccate nei porti di tutto il mondo suonino le sirene di bordo alle 12.00 locali del 1 maggio, con lo scopo di ricordare il contributo dato dai marittimi nella vita economica e sociale del pianeta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Capitaneria di Porto di Ravenna si sta adoperando per promuovere l’adesione a tale iniziativa, tramite i locali operatori del cluster portuale, da parte delle navi che saranno ormeggiate in porto il 1 maggio, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’intero comparto marittimo, manifestando vicinanza agli equipaggi delle navi mercantili in questo periodo costretti, a volte, a lunghe permanenze a bordo. Quale ulteriore segno di vicinanza delle Capitaneria di Porto al mondo dello shipping e a tutti i lavoratori del mare, anche le motovedette della Guardia Costiera in servizio nella giornata del 1 maggio faranno suonare le loro sirene alle 12:00 locali all’unisono con quelle delle unità mercantili.