Il 15esimo Stormo di Cervia si addestra al soccorso aereo in montagna

Martedì gli equipaggi del 15esimo Stormo con elicottero HH139A si sono addestrati insieme agli uomini del Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della XI delegazione del veneto a Caprino Veronese. L'addestramento comune di soccorso in ambiente montano, svoltosi nelle prealpi venete, testimonia una volta di più l'importanza di integrare le capacità del 15esimo Stormo a quelle degli uomini del Cnsas di ricerca e soccorso al fine di esprimere una sinergia ed efficacia maggiori in caso di intervento reale. La giornata è stata un’occasione per effettuare operazioni di recupero in pareti rocciose, luoghi impervi ed utilizzare materiale tecnico specifico per effettuare soccorsi in zone montane.

Il 15esimo Stormo ha il compito di recuperare gli equipaggi in difficoltà in tempo di pace (Sar – Ricerca e soccorso) e in tempo di crisi e in operazioni fuori dai confini nazionali (C/Sar - Combat Sar), di supporto alle Operazioni Speciali nonché di concorrere in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi e, di recente, anche il supporto all’attività di antincendio boschivo. Il livello addestrativo degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l'impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l'utilizzo di visori notturni, fanno spesso del 15esimo Stormo l’unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse grazie alla capacità d’impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali. Ogni volta che un elicottero del 15esimo Stormo si alza in volo o sta salvando una vita umana, o si sta addestrando per farlo. Dalla sua costituzione ad oggi, infatti, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno salvato oltre 7200 persone in pericolo di vita.