Il 2017 dell'associazione "Francesca Fontana" si chiude con una quota solidarietà di oltre 6mila euro

E' tempo di bilanci per l'associazione culturale "Francesca Fontana". Il 2017 ha contato oltre 120 associati ed un direttivo composto da 6 volontari sono stati organizzati oltre 30 eventi e iniziative sia di carattere culturale, aggregativo, di socializzazione, musicali e solidali. "Il risultato raggiunto dal punto di vista della raccolta fondi è stato per noi straordinario perché come importo è il primo nella nostra breve storia (7 anni), che ha raggiunto grazie anche alle tante iniziative e al sostegno e tanti contributi di chi ha creduto e crede in questa associazione culturale", viene illustrato dal direttivo. Complessivamente sono stati raccolti 6107 euro ai quali si aggiunge la raccolta panni usati in ottimo stato a favore di Cervia Buona e per la Caritas di Cannuzzo (talenti in piazza). Dal direttivo un ringraziamento "a tutti coloro che credono nel nostro impegno alle persone e aziende che ci sostengono perché il nostro impegno è fatto completamente di puro volontario in tutte le azioni che mettiamo in campo per questa finalità associativa".