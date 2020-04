Il 25 aprile con Radio Sonora, un podcast dedicato al disco “Canzoni sul Senio”

Radio Sonora ha preparato un podcast speciale per celebrare il 25 aprile, in questo particolare 75° anniversario della Liberazione che ha reso impossibile la consuetudine degli eventi. Il podcast, che sarà disponibile sul sito radiosonora.it è dedicato a “Canzoni sul Senio”, disco di 10 brani inediti realizzato nell’ambito della camminata “Nel Senio della memoria”, che si è svolta ogni anno ininterrottamente dal 2004 e che quest’anno è stata per forza di cose annullata.

Il disco, la cui lavorazione è iniziata nel 2017, avrebbe dovuto essere presentato quest’anno proprio in occasione della camminata del 25 aprile, ma ovviamente le circostanze hanno costretto a posticipare l’appuntamento a data da destinarsi. Radio Sonora è riuscita a costruirne un “assaggio”, con un podcast che unisce l’ascolto di alcuni dei brani al racconto del percorso intrapreso in questi tre anni.

La composizione di “Canzoni sul Senio” ha visto il coinvolgimento di dodici musicisti e artisti: Enrico Farnedi, Francesca Amati (Comaneci), Giacomo Scudellari, Mara Luzietti, Vittorio Bonetti, Eloisa Atti, Riccardo Lolli, Lanfranco “Moder” Vicari, Francesco Giampaoli, Giacomo Toni, Gianni Parmiani e Nicola Nieddu. Ogni canzone è stata ispirata da vicende avvenute lungo il fronte del Senio, con l’intento di conservarne la memoria attraverso il linguaggio universale della musica.

Il disco è un progetto di Primola Cotignola, realizzato in collaborazione con Anpi e Istituto storico della Resistenza di Ravenna, con il contributo dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo; è prodotto dall’etichetta Brutture Moderne.