"Il 96% delle imprese a rischio cyber-criminalità": un seminario sulla sicurezza web di Confcommercio

Iscom Emilia Romagna, in collaborazione con Confcommercio-Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna, ha ideato e dato vita all’”Accademia della Cyber Security”, un progetto dedicato ad educare le persone al rischio cyber, a proteggere le imprese dai danni che i cyber criminali possono procurare e a formare gli specialisti del futuro in questo ambito strategico.

"Secondo una recente indagine, infatti - spiegano da Confcommercio - oltre il 96% delle attività imprenditoriali sono a rischio cyber-criminalità, e ciò nonostante quasi un imprenditore su due non conosce le minacce degli attacchi informatici e i rischi connessi. Secondo le stime Confcommercio, circa 250.000 imprese commerciali sono vittima, nell’arco di un anno, di qualche forma di attacco informatico. Un fenomeno, quello della cyber-criminalità, in crescita esponenziale nell’era dell’economia digitale, per cui si stimano costi complessivi per le imprese fino a 1,8 miliardi di euro all’anno, sommando i costi di protezione, quelli diretti delle perdite economiche subite in caso di attacchi informatici, e il valore delle giornate di lavoro perse per risolvere i problemi causati dagli attacchi informatici. Senza contare le perdite indirette non quantificabili, ossia quelle reputazionali, quelle correlate alle possibili mancate perdite di clienti e i costi giuridici".

Tra i Referenti scientifici del progetto c’è Arturo Di Corinto, Direttore della Comunicazione del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Cini–Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’informatica, Professore universitario di Tecniche di giornalismo online e scrittura creativa per il web, giornalista esperto di Internet governance, copyright e crittografia. Proprio Di Corinto è il relatore del Seminario sulla Cyber Sicurezza e collaborerà con Iscom Emilia Romagna, insieme ad una rete formata da esperti del web sotto i diversi profili, da quello strategico a quello giuridico, alla definizione dei contenuti dei percorsi educativi e formativi all’interno dell’Accademia.