Il Ballo di Fine Anno chiude il Trentennale di Flaminia

Circa 250 studenti e studentesse del Campus di Ravenna hanno partecipato ieri al Ballo di Fine Anno organizzato a palazzo dei Congressi da Fondazione Flaminia in collaborazione con l’associazione studentesca UniversiRà nell’ambito delle iniziative ‘L’Università è qui. 1989-2019’. A partecipare alla serata sono stati ragazzi iscritti a tutti i corsi di laurea ravennati che hanno per l’occasione sfoggiato mise di grande eleganza stile ‘prom’ americano. “Obiettivo dell’iniziativa – spiega Francesca Rauseo di Fondazione Flaminia – è stato promuovere l’aggregazione degli studenti e l’integrazione degli studenti internazionali nella comunità universitaria. Da sempre Fondazione Flaminia si occupa infatti anche di migliorare non solo le condizioni di studio ma anche di vita dei ragazzi iscritti ai nostri corsi di laurea, convinta che la qualità di un insediamento passi anche da questo”. “Come associazione studentesca – ha aggiunto Annalisa Guarino, presidentessa di UniversiRà – il nostro intento per festeggiare il trentennale di Flaminia era quello di realizzare una festa unica nel suo genere. Siamo felici che gli studenti abbiano accolto con entusiasmo questa opportunità che ci ha dato la possibilità di vivere un momento diverso che rimarrà sicuramente tra i ricordi più belli legati agli anni di studio all’università di Ravenna”. L’iniziativa chiude la rassegna di eventi organizzati per festeggiare i trent’anni di Fondazione Flaminia.