Il bilancio della Municipale: aumentano le sanzioni e il sequestro di auto

Nel corso del 2017 il comando della polizia municipale di Russi ha dedicato 2603 ore (nel 2016 furono 2301) al controllo del territorio, per oltre 7 ore al giorno di media, e ha rilevato 32 incidenti di cui 8 con feriti e uno con esito mortale (nel 2016 gli incidenti furono 45, di cui 16 con feriti e sempre un solo mortale).

In lieve aumento il numero delle sanzioni accertate (da 1727 a 1878) mentre l'utilizzo del targa system, strumento che individua i veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione, ha consentito di sottoporre a sequestro ben 32 veicoli non assicurati (nel 2016 furono solo 9). Si stanno dimostrando un ottimo deterrente anche i 5 box dissuasori della velocità installati un anno fa nei centri abitati di Godo e San Pancrazio, dove vige il limite dei 50 chilometri orari. A tal proposito, nel corso dei 38 servizi svolti sono state 59 le sanzioni accertate mediante apparecchi per il rilievo della velocità alloggiati al loro interno.