Il bosco si "rinnova": al via i lavori di manutenzione nella Pineta di Classe

Sono iniziati i lavori nella pineta di Classe, su un’area di circa 36 ettari, dove verranno eseguiti interventi selvicolturali per permettere al bosco di rinnovarsi; in particolare lungo fascia occidentale della zona a sud del Fosso Ghiaia, verranno diradate conifere e latifoglie con lo scopo di favorire la diversificazione della struttura forestale e della compensazione delle specie.

La manutenzione del bosco favorirà la resilienza dell’ecosistema migliorando l’efficienza ecologica della foresta; infatti le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti a carico delle alberature ad eccessiva densità, in cattivo stato fitosanitario o morte solleciteranno la crescita delle piante più giovani come lecci, frassini, carpini e querce, garantendo la diversificazione dell’impianto verde. Durante i lavori saranno interdette alcune carraie forestali per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il progetto è finanziato dal Comune di Ravenna tramite fondi ENI e dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per un importo di lavori aggiudicati pari a 137.957,22 euro. E' questo il terzo intervento negli ultimi due anni, avviato dal Servizio tutela ambiente del Comune; i tre interventi coprono complessivamente oltre 100 ettari di superficie boscata, 2 interessano la storica pineta di Classe e uno la pineta di Marina di Ravenna adiacente la pialassa Piomboni, con lo scopo di migliorare le condizioni ambientali delle zone pinetali ravennati.